Путину доложили о результатах массированного ответного удара по Киеву

Песков заявил, что Герасимов доложил Путину о результатах удара ВС России по Киеву

Начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов утром в четверг, 2 июля, доложил президенту страны Владимиру Путину о результатах массированного ответного удара по Киеву и другим населенным пунктам Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Конечно же, [удары наносились] исключительно по военным или околовоенным объектам», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что президент практически ежедневно обсуждает с Герасимовым ситуацию в зоне специальной военной операции (СВО). Сегодняшний разговор состоялся по телефону.

В ночь на 2 июля Россия нанесла массированный удар по Украине. В Киеве, который стал главной целью атаки, поражены восемь объектов, включая предприятия авиационной и ракетной промышленности, газораспределительную станцию, транспортно-логистический центр и другие цели, работающие в интересах ВСУ.

Ранее Путин назвал главной задачей СВО полный контроль над Донбассом и Новороссией. При это он допустил, что Вооруженные силы Украины попытаться отвлечь внимание российских войск попытками атак. Президент также отметил, что ВС России «хорошим темпом двигаются к Славянску», до города остается около девяти километров. Кроме того, осталось около десяти километров до Сум, однако политических планов на этот город нет, подчеркнул глава государства.