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23:51, 2 июля 2026Экономика

В «легальных» энергетиках для детей нашли угрозу для сердца

Mash: «Легальные» энергетики для детей Drive Me Max могут быть опасны для сердца
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

«Легальные» энергетики Drive Me Max, которые продают детям, могут быть вредны для здоровья. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Производитель утверждает, что продукт является обычной сладкой газировкой, однако в ней содержится до 150 миллиграммов на литр кофеинсодержащих компонентов и таурин. Эти стимуляторы повышают давление и вызывают сильное сердцебиение.

Кроме того, кофеин в больших дозах опасен для сердца — может приводить к аритмии и обморокам. Также, по словам врачей, энергетики могут вызывать раздражение слизистой, гастрит, язву желудка и внутреннее кровотечение. Еще среди побочных эффектов — тревожность и нарушение сна.

Mash считает, что производитель выдает напиток за обычную газировку, которую можно купить без паспорта. «Достаточно пройти по нижней границе в 149 миллиграммов [кофеина], чтобы обойти закон о запрете продажи энергетиков детям», — указали журналисты.

Закон о штрафах за продажу безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков несовершеннолетним был подписан в июне 2025 года. Нарушение правил розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков обойдется физическим лицам в сумму от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей. Для юридических лиц закон предусматривает штраф в размере от 300 тысяч до полумиллиона рублей.

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