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13:02, 7 июня 2025Россия

За продажу энергетиков детям ввели штрафы до полумиллиона рублей

Путин подписал закон о введении штрафов за продажу энергетиков детям
Алина Черненко

Фото: Tatyana Radevich / Shutterstock / Fotodom

За продажу безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков детям ввели штрафы. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что закон дополняет Кодекс об административных правонарушениях новой статьей — 14.16.1. Она устанавливает ответственность за нарушение правил розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним. Сумма штрафа для граждан составит от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 300 тысяч до полумиллиона рублей.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что употребление энергетиков детьми приводит к целому ряду заболеваний. В их числе — патологии сердечно-сосудистой системы и сахарный диабет.

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