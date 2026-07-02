В МИД Турции назвали проблему для всего мира

Фидан: Израиль стал проблемой для всего мира

Израиль стал проблемой для всего мира из-за своей политики. Об этом в интервью телеканалу CNN Turk заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

«Израиль ищет себе нового врага. Израиль является не только проблемой для Турции, он стал проблемой для всего мира. Власти Израиля стали бременем, которое человечество больше вынести не может», — сказал он.

Министр подчеркнул, что турецкий президент Реджеп Эрдоган первым и «в одночасье» прекратил торговлю с Израилем после начала операции в секторе Газа. «Важно занять твердую позицию и начать что-то делать», — добавил Фидан.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пожаловался на угрозы Эрдогана уничтожить Израиль. «Мы относимся к этим словам очень серьезно, потому что, если мы чему и научились из истории нашего народа, так это тому, что, когда кто-то говорит, что намерен вас уничтожить, к этому стоит отнестись серьезно», — заявил он.