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12:58, 2 июля 2026Россия

В Москве 14-летний школьник пропал после отдыха в парке

В Москве 14-летний школьник пропал после отдыха в парке «Сокольники»
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Москве 14-летний школьник пропал после отдыха в парке «Сокольники». Об этом стало известно порталу Msk1.ru.

В экстренных службах города рассказали, что в последний раз несовершеннолетнего видели 1 июля в районе Путяевского пруда.

Волонтеры допустили, что юноша мог захлебнуться в водоеме. Однако водолазы пока никого не обнаружили в ходе проверки. К поисковой операции привлекли сотрудников МЧС. Они начали обследовать местность, кроме того, были задействованы наземные группы.

До этого сообщалось, что в Московской области 14-летний подросток ушел на встречу зацеперов и пропал. Перед этим родители наказали его из-за опасного увлечения. Несовершеннолетний сумел покинуть квартиру через окно. Денег и ценностей юноша с собой не взял. Как узнали правоохранители, встреча зацеперов должна была пройти в Звенигороде.

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