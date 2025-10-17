Под Москвой подросток ушел на встречу зацеперов и пропал

В Подмосковье мальчик ушел на встречу зацеперов и пропал

В Московской области мальчик ушел на встречу зацеперов и пропал. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

14-летнего подростка не могут найти на протяжении четырех суток. Известно, что перед этим родители наказали школьника за увлечение зацепингом — ездой на поездах снаружи, что нередко приводит к травмам и даже смертям подростков. Мальчик сбежал через окно в своей комнате.

Деньги, документы — какие именно, не уточняется — и телефон подросток оставил дома. Тем временем к его поискам были привлечены около ста человек, в том числе волонтеры. Они выяснили, что с 14 по 16 октября в Звенигороде проходила встреча зацеперов. Поиски продолжаются.

Ранее в подмосковном Клину нашли подростка с множественными переломами в овраге рядом с железнодорожными путями. Выяснилось, что он — зацепер, сорвавшийся с электрички. Найти его удалось не сразу, поскольку друзья, которые были с ним на поезде, побоялись сообщить о происшествии.