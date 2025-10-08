Под Москвой раздетый подросток три дня пролежал в овраге с переломами

В районе подмосковного города Клин подростка нашли в овраге с множественными переломами. В одних трусах и майке он пролежал так три дня, пишет RT.

По данным издания, школьник-зацепер сорвался с электрички на железной дороге Ленинградского направления на перегоне между Солнечногорском и Клином. Найти его удалось не сразу, поскольку друзья, которые были с ним на поезде, побоялись сообщить о происшествии.

Российский офицер запаса Александр Грецкий увидел новости о пропавшем под Москвой ребенке и решил помочь в его поисках. В соцсетях появилась видеозапись, как группа несовершеннолетних катается зацепом на поезде, сопровождавшая ролик подпись свидетельствовала о том, что одним из них мог быть пропавший школьник.

«Там был пост: "Мы летим 160 километров в час. Друг стоял между вагонами. Через минуту смотрю: его нет. Через восемь минут закатились в Клин". К тому времени участники переписки массово удалили свои аккаунты», — рассказал изданию Грецкий.

Решив проверить эту версию, он с другом отправился прочесывать перегон Солнечногорск — Клин. Поиски длились почти семь часов. В одной из прилегающих к железной дороге лесополос офицер услышал слабый стон.

«Я ничего не понял сначала. Подумал, что какой-то звереныш. И опять такой голос: "Мама". Я туда побежал», — вспомнил Грецкий. По его словам, подростка нашли в одних трусах и майке, со множественными переломами и признаками обморожения.

«Как объяснили врачи, в состоянии тяжелого переохлаждения организм, пытаясь сохранить тепло, может вызвать иллюзию перегрева, из-за чего человек может раздеться. Я укутал его курткой, ноги ему обмотал кофтой. Он просил кушать, пить. Мы с ним песни пели, я его растирал, нужно было не давать ему уснуть», — рассказал офицер запаса.

Затем подростка передали медикам. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии. Со слов его близких, у мальчика сломан тазобедренный сустав, переломаны пальцы рук, лучевая кость и ключица, зашита губа.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье правоохранители задержали 19-летнего местного жителя, который обучал девочек-подростков зацеперству и таким образом спровоцировал трагедию — одна несовершеннолетняя сорвалась с поезда, получив травмы, несовместимые с жизнью.