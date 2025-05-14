Российский студент обучал подростков-зацеперов и спровоцировал трагедию

В Подмосковье задержали студента за вовлечение подростков в зацеперство

В Подмосковье правоохранители задержали 19-летнего местного жителя, который обучал девочек-подростков зацеперству и таким образом спровоцировал трагедию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 151.2 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни»). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По версии следствия, 15 декабря 2024 года молодой человек убедил несовершеннолетних проехать на крыше электропоезда. После этого подростки стали периодически так кататься. В результате во время одной из таких опасных поездок несовершеннолетняя сорвалась с поезда, получив травмы, несовместимые с жизнью.

«МК» уточняет, что задержанный — студент автомобильного техникума, который активно вел социальные сети и рассказывал о плюсах зацеперства. Первая поездка студента и трех несовершеннолетних состоялась от станции Ростокино до Лосиноостровской. Сама трагедия произошла на станции Реутово. После этого две другие девушки сдали зацепера полиции.

Ранее бывший зацепер предупредил, что в зацепинге опасно абсолютно все, любое неверное движение может привести к роковому исходу.