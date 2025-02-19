Бывший зацепер предостерег от смертельно опасных поездок снаружи электричек

Бывший зацепер раскрыл страшные детали поездок снаружи электричек

В зацепинге опасно абсолютно все, любое неверное движение может привести к роковому исходу. Об этом рассказал бывший зацепер в беседе с сайтом «Страсти».

«Опасно в зацепинге абсолютно все. Не верьте ребятам, которые говорят, что там удобные и надежные конструкции, чтобы стоять/сидеть и держаться. Да, это так, они удобные, но опасно там буквально все. Любое неверное движение может иметь плохие последствия», — рассказал бывший экстремал.

В первый раз, по словам мужчины, он прокатился между вагонами электрички в 13 лет, единомышленников без труда нашел в интернете.

Также бывший зацепер раскрыл, что в основном из-за этого опасного увлечения гибнут те, кто намеренно трогает токоведущее оборудование. «Там в момент разгона электрички можно устроить файер-шоу из-за высокого напряжения в цепи поезда. Выглядит это красиво, получаются эффектные кадры, но в этот момент любая ошибка будет стоить жизни», — рассказал он.

Наряду с этим, добавил мужчина, многие залезают на электрички в состоянии опьянения. Кроме того, зацеперы зачастую получают травмы в попытке убежать от полиции или охраны.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье заживо сгорела девушка-зацепер, приняв удар в 25 000 вольт при попытке раскачать токоприемник.