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16:34, 19 февраля 2025Из жизни

Бывший зацепер предостерег от смертельно опасных поездок снаружи электричек

Бывший зацепер раскрыл страшные детали поездок снаружи электричек
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В зацепинге опасно абсолютно все, любое неверное движение может привести к роковому исходу. Об этом рассказал бывший зацепер в беседе с сайтом «Страсти».

«Опасно в зацепинге абсолютно все. Не верьте ребятам, которые говорят, что там удобные и надежные конструкции, чтобы стоять/сидеть и держаться. Да, это так, они удобные, но опасно там буквально все. Любое неверное движение может иметь плохие последствия», — рассказал бывший экстремал.

В первый раз, по словам мужчины, он прокатился между вагонами электрички в 13 лет, единомышленников без труда нашел в интернете.

Также бывший зацепер раскрыл, что в основном из-за этого опасного увлечения гибнут те, кто намеренно трогает токоведущее оборудование. «Там в момент разгона электрички можно устроить файер-шоу из-за высокого напряжения в цепи поезда. Выглядит это красиво, получаются эффектные кадры, но в этот момент любая ошибка будет стоить жизни», — рассказал он.

Наряду с этим, добавил мужчина, многие залезают на электрички в состоянии опьянения. Кроме того, зацеперы зачастую получают травмы в попытке убежать от полиции или охраны.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье заживо сгорела девушка-зацепер, приняв удар в 25 000 вольт при попытке раскачать токоприемник.

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