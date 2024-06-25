Школьница заживо сгорела на крыше электрички под Москвой

В Подмосковье заживо сгорела девушка-зацепер, она приняла удар 25 000 вольт

В Московской области заживо сгорела школьница. Об этом сообщает издание «Регнум» в Telegram.

Девушка-зацепер забралась на крышу электрички, курсирующей по маршруту Москва — Шатура. В районе станции Гжель она получила удар 25 000 вольт при попытке раскачать токоприемник.

Прибывшие на место медики не смогли помочь пострадавшей — она получила не совместимые с жизнью травмы.

Ранее в Подмосковье у подростка-зацепера сгорел половой орган. Он также попытался раскачать токоприемник. Пострадавшего доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.