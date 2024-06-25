Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:07, 25 июня 2024Россия

Школьница заживо сгорела на крыше электрички под Москвой

В Подмосковье заживо сгорела девушка-зацепер, она приняла удар 25 000 вольт

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Московской области заживо сгорела школьница. Об этом сообщает издание «Регнум» в Telegram.

Девушка-зацепер забралась на крышу электрички, курсирующей по маршруту МоскваШатура. В районе станции Гжель она получила удар 25 000 вольт при попытке раскачать токоприемник.

Прибывшие на место медики не смогли помочь пострадавшей — она получила не совместимые с жизнью травмы.

Ранее в Подмосковье у подростка-зацепера сгорел половой орган. Он также попытался раскачать токоприемник. Пострадавшего доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыт план нападения боевиков в Дагестане. Террористы хотели расправиться с настоятелем храма в Дербенте

      СК раскрыл возможную причину мощного пожара в подмосковном Фрязино

      Названа причина возвращения в Россию IT-специалистов

      Россиянам раскрыли неожиданные свойства популярной группы препаратов

      Макрон заявил об угрозе гражданской войны во Франции

      Появились кадры из атакованного 29 беспилотниками российского региона

      Школьница заживо сгорела на крыше электрички под Москвой

      Китай впервые в истории человечества доставил на Землю грунт с обратной стороны Луны

      Фитнес-тренер дала советы по сохранению физической формы во время отпуска

      В Харькове раздалась серия взрывов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше