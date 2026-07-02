В Польше появится постоянная военная база США

Пшидач: Белый дом дал добро на постоянное присутствие американских войск в Польше

Белый дом дал добро на постоянное присутствие американских войск в Польше. Об этом после встречи с госсекретарем США Марко Рубио сообщил глава Управления международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач, его слова приводит RMF24.

«Прежняя ротационная формула, заключающаяся в периодическом пребывании войск, должна уступить место постоянной дислокации американских контингентов», — говорится в материале.

Как подчеркнул Пшидач, это решение является результатом не только американской военной стратегии в Европе, но и исключительно хороших личных отношений президентов Польши и США Кароля Навроцкого и Дональда Трампа.

Изменение характера присутствия войск США будет «мощным сигналом» как для восточных, так и для западных соседей Польши, отмечается в статье.

21 мая Трамп объявил, что Соединенные Штаты перебросят в Польшу дополнительно пять тысяч военных. Он объяснил это решение хорошими отношениями с Навроцким.