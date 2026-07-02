В России оценили обещание ЕС открыть двери для армянской сельхозпродукции

Депутат Новиков: Обещания ЕС Армении по сельхозпродукции — лишь благие пожелания

Обещание председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен открыть доступ почти для 99 процентов армянской сельхозпродукции на европейский рынок — это пока лишь благие пожелания, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В беседе с «Лентой.ру» он обратил внимание, что по итогу длительных переговоров, вероятнее всего, результат будет совершенно иным.

«Обещать — не значит жениться. Предложения можно делать любые, реализация их всегда сопровождается сложным переговорным процессом. Как правило, на финише получается совсем не то, что анонсируется с самого начала. Целевая установка ясна: продолжить, используя ставку на команду Пашиняна, отрыв Армении от России», — пояснил депутат.

По его словам, снятие пошлин может стимулировать продвижение продукции, но не отменяет других факторов. У европейских сельхозпроизводителей существуют серьезные льготы, кредиты и меры поддержки, что делает армянскую продукцию не такой привлекательной для продажи в ЕС, объяснил парламентарий.

Кроме того, в цену товара, уточнил Новиков, придется закладывать логистические издержки, которые будут заметно выше, чем при поставках в Россию. Депутат также отметил, что данное заявление нужно и самому Пашиняну — чтобы продемонстрировать избирателям, что проевропейский курс якобы приносит результат и сопровождается встречным движением со стороны Брюсселя.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС применит к Армении опыт Украины. По ее словам, на следующей неделе в Ереван прибудут эксперты, которые помогут Армении диверсифицировать импорт энергоресурсов. Кроме того, глава ЕК пообещала открыть двери в Европу почти для 99 процентов армянской сельскохозяйственной продукции.

