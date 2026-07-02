Фон дер Ляйен пообещала применить к Армении опыт Украины

Фон дер Ляйен: ЕС применит к Армении опыт Украины и поможет диверсифицировать импорт

Европейский союз (ЕС) применит к Армении опыт Украины. Об этом заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, сообщает «Sputnik Ближнее Зарубежье».

По ее словам, на следующей неделе в Ереван прибудут эксперты, которые помогут Армении диверсифицировать импорт энергоресурсов. Она подчеркнула, что у европейского объединения в этой сфере большой опыт на примерах Украины и Молдовы.

Кроме того, глава ЕК пообещала открыть двери в Европу почти для 99 процентов армянской сельскохозяйственной продукции.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала руководство Армении как можно скорее ответить на вопрос о стратегическом выборе между членством в Евразийском экономическом союзе и вступлением в ЕС.