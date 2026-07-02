Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:11, 2 июля 2026Мир

Фон дер Ляйен пообещала применить к Армении опыт Украины

Фон дер Ляйен: ЕС применит к Армении опыт Украины и поможет диверсифицировать импорт
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Hayk Baghdasaryan / Reuters

Европейский союз (ЕС) применит к Армении опыт Украины. Об этом заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, сообщает «Sputnik Ближнее Зарубежье».

По ее словам, на следующей неделе в Ереван прибудут эксперты, которые помогут Армении диверсифицировать импорт энергоресурсов. Она подчеркнула, что у европейского объединения в этой сфере большой опыт на примерах Украины и Молдовы.

Кроме того, глава ЕК пообещала открыть двери в Европу почти для 99 процентов армянской сельскохозяйственной продукции.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала руководство Армении как можно скорее ответить на вопрос о стратегическом выборе между членством в Евразийском экономическом союзе и вступлением в ЕС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генсек НАТО сделал заявление о вступлении Украины в альянс

    Стало известно о боестолкновении с ВСУ в Черном море

    Россия взяла под контроль еще один населенный пункт в ДНР

    ВСУ выпустили в сторону России управляемые бомбы и сотни БПЛА

    Член одной из российских партий устроила пьяное ДТП в Москве

    Российский «Прогресс» изменил орбиту МКС

    Названы три главные ошибки при ношении контактных линз

    Суд наказал готовивших взрыв в российской воинской части диверсантов

    Семенович описала типаж выбираемых мужчинами для поездки на Мальдивы женщин

    В Литве одобрили снятие запрета на ядерное оружие

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok