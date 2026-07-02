Депутат Толмачев: Киев мог ударить дальнобойной ракетой собственного производства

Украина действительно могла применить дальнобойную ракету собственного производства, однако ее реальные характеристики и происхождение вызывают сомнения, заявил депутат Госдумы Александр Толмачев. Между тем в разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что российская ПВО уже продемонстрировала способность отражать такие угрозы.

«Да, вероятность применения Украиной первой дальнобойной ракеты собственного производства есть. Вопрос, конечно, в том, насколько производство собственное — если дело обстоит так же, как с "Фламинго", то это ложь и медийный залп», — сказал парламентарий.

По его словам, российские силы противовоздушной обороны уже блестяще отреагировали на эту угрозу. Депутат обратил внимание, что Российская армия располагает дальнобойными ракетами 80 лет и умеет не только атаковать ими, но и отражать вражеские попытки использовать подобное оружие.

Ранее сообщалось, что Украина могла впервые применить дальнобойную ракету собственного производства для удара по России. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Журналисты сделали такой вывод из заявлений Минобороны России.