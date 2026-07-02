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11:54, 2 июля 2026Россия

В России указали на признаки агрессии Украины в отношении Евросоюза и НАТО

Сенатор Косачев назвал Украину агрессором в отношении Евросоюза и НАТО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Сенатор Константин Косачев назвал Украину агрессором в отношении Евросоюза и НАТО. На признаки проявления такой агрессии он указал в своем посте в Telegram.

По словам российского политика об этом, в частности, говорит ситуация с подрывом «Северных потоков». Он напомнил, что генпрокуратура Германии выдвинула обвинения против первого подозреваемого в совершении теракта, которым оказался гражданин Украины.

«Отсюда непреложный вывод: единственный удар по инфраструктуре Германии (читать — Евросоюза и НАТО) нанесла по сей день только одна внеблоковая страна. И это не Россия. Это Украина, [страна] — разрушающая инфраструктуру, высасывающая ресурсы и подрывающая безопасность этих блоков», — заявил Косачев.

По его мнению, расследование по подрову «Северных потоков» может затянуться, поскольку в Брюсселе не готовы признать агрессию со стороны Украины.

Ранее в Польше жестко высказались о вступлении Украины в Евросоюз «под флагом Бандеры». Министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что на Украине есть «некоторые силы», которые не хотят присоединения страны к альянсу.

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