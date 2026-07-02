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13:04, 2 июля 2026Моя страна

В российском регионе поставлен рекорд по числу стобалльных результатов на ЕГЭ

Губернатор Моор: В Тюменской области 95 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ekaterina Sychkova / URA.RU / Globallookpress.com

В Тюменской области зафиксирован беспрецедентный успех по итогам государственной аттестации 2026 года. Как сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Моор, высшее количество баллов (100) получили 95 школьников.

Губернатор отметил, что данный показатель является абсолютным максимумом за всю историю проведения экзаменов на территории региона.

«На счету выпускников — восемь двухсотбалльных результатов. Их показали ребята из школы № 92 города Тюмени, Физико-математической школы, Тюменского президентского кадетского училища, школы № 8 и лицея им. Е. Г. Лукьянец города Ишима», — добавил он.

Моор выразил благодарность учителям за их труд, родителям — за поддержку, а самим выпускникам — за упорство и тягу к знаниям. Он также пообещал наградить последних за отличные результаты.

Ранее сообщалось, что восемь российских выпускников набрали 400 баллов на Едином государственном экзамене в 2026 году.

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