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08:49, 2 июля 2026Экономика

В российском регионе вулкан выбросил пятикилометровый столб пепла

На Камчатке вулкан Мутновский выбросил столб пепла на 5 километров
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

На Камчатке вулкан Мутновский, который пользуется популярностью у туристов, выбросил пятикилометровый столб пепла. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

По информации источника, вулкан проснулся в утренние часы. Уточняется, что в ближайших населенных пунктах — Паратунка, Петропавловск-Камчатский и Елизово, которые находятся в пределах 50-75 километров от него — может пройти пеплопад.

Ранее стало известно, что вулкану Шивелуч на Камчатке присвоили красный код опасности после выброса пепла на высоту 12 километров. Ветер понес его в сторону Камчатского залива, и в результате шлейф растянулся на 50 километров.

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