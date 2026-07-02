В российском регионе вулкан выбросил пятикилометровый столб пепла

На Камчатке вулкан Мутновский выбросил столб пепла на 5 километров

На Камчатке вулкан Мутновский, который пользуется популярностью у туристов, выбросил пятикилометровый столб пепла. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

По информации источника, вулкан проснулся в утренние часы. Уточняется, что в ближайших населенных пунктах — Паратунка, Петропавловск-Камчатский и Елизово, которые находятся в пределах 50-75 километров от него — может пройти пеплопад.

Ранее стало известно, что вулкану Шивелуч на Камчатке присвоили красный код опасности после выброса пепла на высоту 12 километров. Ветер понес его в сторону Камчатского залива, и в результате шлейф растянулся на 50 километров.