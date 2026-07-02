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12:01, 2 июля 2026Ценности

В сети оценили внешность нового возлюбленного беременной Ани Ранетки

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @rudneva_a

В сети оценили внешность нового возлюбленного беременной Ани Ранетки (настоящая фамилия — Руднева). Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя знаменитость, ожидающая третьего ребенка, снялась вместе с двумя дочерьми и избранником Ильей (фамилия неизвестна). Она предстала перед камерой в облегающем черном макси-платье. В свою очередь, мужчина надел черную футболку, белые шорты и кеды.

Поклонники звезды сериала «Ранетки» высказались о кадрах в комментариях. «Опустилась до скуфа, браво», «Один муж страшнее другого. Такая красивая девушка, нормального мужчину не можешь найти?», «Вы настолько все похожи, что он как будто папа всех детей», «Вы такие красивые вместе, счастья вам, невероятная пара», — разошлись во мнениях юзеры.

В мае российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, показала фото интимного момента с новым возлюбленным — диджеем Владом Ханецким.

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