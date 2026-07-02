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08:44, 2 июля 2026Россия

Вернувшийся из украинского плена рассказал о несъедобном питании

Вернувшийся из украинского плена курянин рассказал, что россиян кормили кашами для свиней
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Житель Курской области, вернувшийся из украинского плена, заявил, что россиян кормили в СИЗО несъедобными кашами. Его слова приводит ТАСС.

По словам мужчины, каши, которые давали российским пленным, предназначались для свиней.

«С едой было плохо, невозможно было есть это. То есть запаривали свиньям кашу, сечку — это давали и нам. Кипятком залили и давали есть», — рассказал курянин.

Бывший пленный отметил, что на Украине на пленных из Курской области постоянно оказывали психологическое давление.

Ранее вернувшийся из плена житель Курской области рассказал, что россиян принуждали говорить по-украински. Мужчина отметил, что пленных убеждали в ненужности родине.

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