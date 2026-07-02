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19:13, 2 июля 2026Ценности

Виктория Боня начала искать домработницу с зарплатой в 135 тысяч рублей по видеовизиткам

Боня начала искать домработницу в Монако с зарплатой в 135 тысяч рублей по видеовизиткам
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Российская блогерша и телеведущая Виктория Боня начала искать домработницу в Монако по видеовизиткам. Подробностями о вакансии она поделилась в Stories на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Инфлюэнсер открыла вакансию домработницы с графиком четыре дня в неделю. Знаменитость готова платить новой сотруднице зарплату в 1500 евро (135 тысяч рублей) в месяц. По словам Бони, одно из главных требований — умение заправлять постель как в лучших отелях.

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Кроме того, домработница также должна уметь правильно организовывать пространство и любить свою работу.

В июне Виктория Боня отказалась от части одежды со словами «это яд». Речь шла об одежде из синтетической ткани.

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