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19:40, 2 июля 2026Экономика

«Водорослики» появились на пляже российского курорта и попали на видео

На пляже Анапы появились скульптуры из песка и водорослей
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

На пляже Анапы появились скульптуры из песка и водорослей — «водорослики». Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

На опубликованных кадрах видна композиция из песка и водорослей, с улыбкой и глазами, в купальнике и с руками-ветками. На других видео отдыхающие подростки кидают в друг друга водоросли.

Ранее стало известно, что пляжи курорта покрылись плотным слоем водорослей. Ими затянуло всю береговую линию, а чистая вода начинается в нескольких десятках метров от берега. Некоторые туристы начали принимать «ванны» из водорослей. «В Анапе выбросило корабль с соусом песто. (...) Здесь уже внизу есть черничный джем», — прокомментировал ситуацию один из свидетелей.

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