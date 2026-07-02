«Водорослики» появились на пляже российского курорта и попали на видео

На пляже Анапы появились скульптуры из песка и водорослей

На пляже Анапы появились скульптуры из песка и водорослей — «водорослики». Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

На опубликованных кадрах видна композиция из песка и водорослей, с улыбкой и глазами, в купальнике и с руками-ветками. На других видео отдыхающие подростки кидают в друг друга водоросли.

Ранее стало известно, что пляжи курорта покрылись плотным слоем водорослей. Ими затянуло всю береговую линию, а чистая вода начинается в нескольких десятках метров от берега. Некоторые туристы начали принимать «ванны» из водорослей. «В Анапе выбросило корабль с соусом песто. (...) Здесь уже внизу есть черничный джем», — прокомментировал ситуацию один из свидетелей.