Пляжи на российском курорте превратились в болото

Туристы в Анапе пожаловались на засилье водорослей с резким запахом на пляжах

Туристы, отдыхающие в Анапе, пожаловались, что местные пляжи превратились в болото с неприятным запахом. Внимание на ситуацию на российском курорте обратил Telegram-канал Shot.

Отдыхающие утверждают, что всю береговую линию затянуло водорослями, а чистая вода начинается лишь через десятки метров от берега. «В Анапе выбросило корабль с соусом песто. (...) Здесь уже внизу есть черничный джем», — иронично отметил один из очевидцев цветения воды, показавший засилье водорослей на видео.

Между тем люди продолжили купаться в море. Некоторые из них стали принимать «ванны» из водорослей, полагая, что это будет полезно для их здоровья.

Ранее сообщалось, что Калининград стал «новой Анапой» из-за обрушившейся на него небывалой жары. Так, вода в Балтийском море прогрелась до плюс 25 градусов вместо обычных плюс 15-20 градусов.