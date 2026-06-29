Западный город России стал новой Анапой

Mash: Калининград стал «новой Анапой» из-за небывалой жары

Калининград стал «новой Анапой» из-за обрушившейся на него небывалой жары. Внимание на ситуацию в городе обратил Telegram-канал Mash.

По информации источника, в период с 26 по 28 июня воздух в Калининграде прогревался до рекордных плюс 38. Помимо этого, вода в Балтийском море прогрелась до плюс 25 градусов. Как правило, температура в водоеме не превышает 15-20 градусов.

Из-за зноя пляжи региона оказались переполнены, а более 40 человек в конце минувшей недели получили тепловой удар. Кроме того, в местном зоопарке животным установили души-распылители и начали давать мороженое.

Волна жары пришла в Калининградскую область из Европы, где жертвами экстремальных погодных условий стали более 1,3 тысячи человек.