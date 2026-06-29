Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:57, 29 июня 2026Экономика

Западный город России стал новой Анапой

Mash: Калининград стал «новой Анапой» из-за небывалой жары
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Калининград стал «новой Анапой» из-за обрушившейся на него небывалой жары. Внимание на ситуацию в городе обратил Telegram-канал Mash.

По информации источника, в период с 26 по 28 июня воздух в Калининграде прогревался до рекордных плюс 38. Помимо этого, вода в Балтийском море прогрелась до плюс 25 градусов. Как правило, температура в водоеме не превышает 15-20 градусов.

Из-за зноя пляжи региона оказались переполнены, а более 40 человек в конце минувшей недели получили тепловой удар. Кроме того, в местном зоопарке животным установили души-распылители и начали давать мороженое.

Волна жары пришла в Калининградскую область из Европы, где жертвами экстремальных погодных условий стали более 1,3 тысячи человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке ВСУ к повторению курской операции в Крыму

    В Германии выставили на продажу уникальную советскую машину

    В российском регионе впервые объявили ракетную опасность

    В европейской стране гражданам стали платить за потребление электричества

    Мерзликин на фоне развода заговорил о семейных ценностях

    Японская иена обвалилась до 40-летнего минимума

    Виктория Боня начала борьбу с сатанизмом

    Боуз раскритиковал Цахкну за заявление об ударах Украины по России

    Ведущая популярного шоу назвала шокировавший ее на интернет-форуме вопрос

    Врач предупредил о влиянии вейпов на легкие

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok