Военкор показал удар по локомотиву ВСУ

Военкор Котенок показал удар по локомотиву ВСУ в Кировоградской области

Российские войска нанесли удар с помощью дрона по локомотиву Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Славном Кировоградской области. Кадры атаки показал в Telegram военный корреспондент Юрий Котенок.

«Момент удара "Герани" по локомотиву противника. Территориально — район населенного пункта Славное (Кировоградская область)», — рассказал военкор.

В ролике показаны момент наводки с помощью беспилотника, поражение локомотива, а также кадры объективного контроля.

Ранее пресс-служба Минобороны России заявила, что российские войска нанесли массированный удар возмездия по объектам на Украине в качестве ответа на террористические атаки ВСУ по российской гражданской инфраструктуре.