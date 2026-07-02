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12:54, 2 июля 2026Бывший СССР

Военкор показал удар по локомотиву ВСУ

Военкор Котенок показал удар по локомотиву ВСУ в Кировоградской области
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетМинобороны

Российские войска нанесли удар с помощью дрона по локомотиву Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Славном Кировоградской области. Кадры атаки показал в Telegram военный корреспондент Юрий Котенок.

«Момент удара "Герани" по локомотиву противника. Территориально — район населенного пункта Славное (Кировоградская область)», — рассказал военкор.

В ролике показаны момент наводки с помощью беспилотника, поражение локомотива, а также кадры объективного контроля.

Ранее пресс-служба Минобороны России заявила, что российские войска нанесли массированный удар возмездия по объектам на Украине в качестве ответа на террористические атаки ВСУ по российской гражданской инфраструктуре.

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