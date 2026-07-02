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Забота о себе
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14:27, 2 июля 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач предупредила россиян об угрожающих жизни последствиях запоров

Гастроэнтеролог Мазько: Хронические запоры могут спровоцировать дивертикулит
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: sasirin pamai / Shutterstock / Fotodom

Гастроэнтеролог сети клиник «Семейная» Инна Мазько предупредила, что последствия хронического запора могут в некоторых случаях угрожать жизни. Об этом она рассказала в разговоре с «Лентой.ру».

Самым опасным последствием запоров врач назвала увеличение риска сердечно-сосудистых катастроф. «Сильное натуживание опасно для людей с аневризмой брюшного отдела аорты: резкий скачок давления может спровоцировать ее разрыв. То же самое касается аневризм сосудов головного мозга», — предостерегла Мазько.

Врач добавила, что хронические запоры могут спровоцировать дивертикулит — грыжевидное, похожее на мешочек выпячивание стенки кишки, в котором могут скапливаться каловые массы. Дивертикулит может переходить в острую форму, которая иногда сопровождается абсцессами, перфорациями и формированием свищей.

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Кроме того, запоры вызывают геморрой, который может сопровождаться кровотечением, и образование анальных трещин. У женщин же хроническое натуживание при походах в туалет может провоцировать опущение органов малого таза, заключила гастроэнтеролог.

Ранее врач Саурабх Сети рассказал, как бороться с запорами. С этой целью он призвал временно исключить из рациона продукты, затрудняющие пищеварение.

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