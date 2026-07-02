Врач призвала исключить из рациона один напиток

Эндокринолог Ана Мария призвала исключить из рациона фруктовые соки

Эндокринолог Ана Мария призвала исключить из рациона один напиток, поскольку он негативно влияет на здоровье. Об этом пишет издание El Confidencial.

По словам Марии, исключить из рациона нужно фруктовые и овощные соки, в том числе зеленые. Дело в том, что в них отсутствует клетчатка, которая содержится в цельных фруктах и овощах. В результате в организм поступает только сахар, предупредила доктор.

Если употребить фруктовый или овощной салат, то он принесет значительно больше пользы, чем сок, заверила доктор. Она объяснила, что клетчатка замедляет всасывание сахара. Кроме того, она дает чувство сытости и положительно влияет на обмен веществ. «Не ешьте сахар, ешьте углеводы, но убедитесь, что они качественные», — посоветовала врач.

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