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Забота о себе
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20:32, 2 июля 2026Забота о себе

Врач призвала исключить из рациона один напиток

Эндокринолог Ана Мария призвала исключить из рациона фруктовые соки
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Depiction Images / Shutterstock / Fotodom

Эндокринолог Ана Мария призвала исключить из рациона один напиток, поскольку он негативно влияет на здоровье. Об этом пишет издание El Confidencial.

По словам Марии, исключить из рациона нужно фруктовые и овощные соки, в том числе зеленые. Дело в том, что в них отсутствует клетчатка, которая содержится в цельных фруктах и овощах. В результате в организм поступает только сахар, предупредила доктор.

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Если употребить фруктовый или овощной салат, то он принесет значительно больше пользы, чем сок, заверила доктор. Она объяснила, что клетчатка замедляет всасывание сахара. Кроме того, она дает чувство сытости и положительно влияет на обмен веществ. «Не ешьте сахар, ешьте углеводы, но убедитесь, что они качественные», — посоветовала врач.

Ранее диетолог Эльвира Белева рассказала, как сделать пельмени полезнее. Для этого она порекомендовала добавить в тесто цельнозерновую муку.

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