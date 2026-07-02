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11:03, 2 июля 2026Бывший СССР

ВС России уничтожили выпускавшее дальнобойные ракеты для ВСУ предприятие

ВС России уничтожили предприятие, выпускавшее системы для дальнобойных ракет для ВСУ
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили предприятие, выпускавшее системы для дальнобойных ракет Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«ВС РФ во время массированного удара по Киеву уничтожили предприятие, выпускающее системы управления для ракет "Фламинго"», — сказано в материале.

Отмечается также, что удар ВС России был нанесен по предприятию, производившему средства для систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Лима».

Россия нанесла массированный удар по Украине в ночь на 2 июля. По словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, больше всего в результате ночной атаки пострадал Киев.

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