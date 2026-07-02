ВС России уничтожили выпускавшее дальнобойные ракеты для ВСУ предприятие

ВС России уничтожили предприятие, выпускавшее системы для дальнобойных ракет для ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили предприятие, выпускавшее системы для дальнобойных ракет Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«ВС РФ во время массированного удара по Киеву уничтожили предприятие, выпускающее системы управления для ракет "Фламинго"», — сказано в материале.

Отмечается также, что удар ВС России был нанесен по предприятию, производившему средства для систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Лима».

Россия нанесла массированный удар по Украине в ночь на 2 июля. По словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, больше всего в результате ночной атаки пострадал Киев.

