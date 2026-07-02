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Культура
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14:44, 2 июля 2026Культура

Юрий Лоза отказался писать песни для зумеров

Певец Юрий Лоза заявил, что не станет сочинять песни для малолеток
Ольга Коровина

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

Певец и композитор Юрий Лоза заявил, что не станет писать песни, которые бы соответствовали запросам молодежи. Его слова передает Общественная служба новостей.

«Для кого мне писать песни? Для малолеток, которые ничего, кроме кричалок, не слушают?» — возмутился автор хита «Плот».

Лоза отметил, что «пальцем не пошевелит» ради зумеров, и призвал их слушать певиц Клаву Коку (настоящее имя — Клавдия Высокова) и Татьяну Буланову. По словам артиста, слушателям известно, какой у него «интеллектуальный и музыкальный потенциал». Также он подчеркнул, что кумиры современности многим обязаны ему и другим мастодонтам российской сцены.

«Даже та самая Клава Кока идет по протоптанной нами тропинке, поэтому большой еще вопрос, кто перед кем должен склонять голову», — пояснил Лоза.

Ранее Лоза раскритиковал творчество Филиппа Киркорова, записывающего песни с молодыми артистами. Популярного 20-летнего исполнителя Ваню Дмитриенко музыкант сравнил с осьминогом.

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