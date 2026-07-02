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21:25, 2 июля 2026Бывший СССР

Зеленский обвинил Запад из-за ракет

Зеленский обвинил Запад в невыполнении обещаний по поставке ракет
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил страны Запада в невыполнении обещаний по поставке ракет. Его слова передает издание «Новости.LIVE».

«Если бы вовремя партнеры давали то, что обещали. Мы не будем дискутировать и распространять детали поставок. Я считаю, это большая проблема, связанная с партнерами», — высказался он.

По его словам, Киеву приходится не только искать деньги на противобаллистические ракеты, но и прикладывать усилия к тому, чтобы западные партнеры передали их Украине.

Прежде Зеленский обвинил в невыполнении своих обещаний Норвегию. «С Норвегией была готовность оплатить 200 ракет, ни одна не поступила», — отметил он.

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