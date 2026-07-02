Жена Газманова в прозрачном платье пришла в ЗАГС

Жена Олега Газманова Марина Муравьева-Газманова в прозрачном платье пришла в ЗАГС

Жена народного артиста России Олега Газманова Марина Муравьева-Газманова показала образ со свадьбы 22-летней дочери Марианны. Кадрами она поделилась в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Супруга артиста пришла в ЗАГС в платье из прозрачного кружева, которое украшали черные бантики в зоне бюста и глубокое декольте.

Известно, что церемония бракосочетания проходила в Грибоедовском ЗАГС в Москве.

В декабре 2025 года жена Газманова нашла способ необычно украсить елку.