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19:44, 2 июля 2026Ценности

Жена Газманова в прозрачном платье пришла в ЗАГС

Жена Олега Газманова Марина Муравьева-Газманова в прозрачном платье пришла в ЗАГС
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @marinagazmanova

Жена народного артиста России Олега Газманова Марина Муравьева-Газманова показала образ со свадьбы 22-летней дочери Марианны. Кадрами она поделилась в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Супруга артиста пришла в ЗАГС в платье из прозрачного кружева, которое украшали черные бантики в зоне бюста и глубокое декольте.

Известно, что церемония бракосочетания проходила в Грибоедовском ЗАГС в Москве.

В декабре 2025 года жена Газманова нашла способ необычно украсить елку.

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