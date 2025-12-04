Реклама

20:58, 4 декабря 2025

Жена Газманова нашла способ необычно украсить елку

Марина Газманова нарядила новогоднюю елку в фату
Александра Качан (Редактор)

Жена народного артиста России Олега Газманова Марина Муравьева-Газманова нашла способ необычно нарядить новогоднюю елку. Она показала результат на видео, которое опубликовала в своем Telegram-канале.

Одну половину дерева Газманова решила украсить красными игрушками, а вторую — белыми. Главной отличительной деталью декора стала свадебная фата, прикрепленная к верхушке елки. Супруга артиста отметила, что новогодние игрушки имеют для нее большое значение.

«Пока я украшала нашу ёлку и перебирала свои любимые игрушки, я снова поймала себя на мысли, что этот декабрьский ритуал гораздо глубже, чем просто декор. Каждая игрушка это маленькое намерение, энергия, которую впускаешь в дом и в следующий год», — объяснила Газманова.

Ранее руководитель Рослесхоза Иван Советников рассказал, как правильно выбирать новогоднюю елку. По его словам, лучше отдавать предпочтение настоящим деревьям.

