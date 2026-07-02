Женщина нашла в вещах сына перед стиркой странный предмет в пакете и запаниковала

Пользовательница Reddit с ником Infinite_Highway_829 поделилась на портале фотографией своей находки. В вещах 19-летнего сына перед стиркой она обнаружила показавшуюся ей подозрительной конфету темно-фиолетового цвета, упакованную в пластиковый пакет.

«Понятия не имею, что это, но похоже на жевательную конфету. Хочу убедиться, что это не что-то более серьезное», — написала женщина, намекая на возможное присутствие в сладости тетрагидроканнабинола.

Встревоженному автору быстро объяснили, что перед ней — популярные конфеты с добавлением магния. В комментариях оказалось немало людей, которые регулярно их принимают в качестве витаминной добавки. Впрочем, для других пользователей пост стал поводом для шуток.

«Куда забавнее, когда подросток думает, что покупает наркотики, а ему на самом деле продают жевательные витамины», — написал один из них. «Черт, я ничего не чувствую, но результаты моего ежегодного анализа крови просто шикарные», — ответил ему другой. «Это напоминает мне одного парня из моей средней школы, который купил пакетик кошачьей мяты у старшеклассника, хотя тот сказал, что это марихуана», — поделился своей историей третий.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, что мать нашла ее с бойфрендом секс-игрушки и устроила ей скандал. По словам 22-летней девушки, из-за этого женщина отказалась идти на выпускной дочери.