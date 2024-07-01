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06:00, 1 июля 2024Интернет и СМИ

Мать нашла секс-игрушку у дочери и отказалась идти на ее выпускной

Фото: Seyi Ariyo / Unsplash

Пользовательница Reddit рассказала на портале, что мать нашла ее с бойфрендом секс-игрушки и устроила ей скандал. По словам 22-летней девушки, из-за этого мать отказалась идти на ее выпускной.

«Я оставила некоторые из наших с парнем секс-игрушек в ящике своего стола. Я и не думала, что это может вызвать столько шума, потому что я всегда храню там презервативы и смазку. Они лежали впереди, а более неприличные предметы — в черном мешке», — заявила автор поста. Как отметила девушка, она также не предполагала, что родители станут открывать этот мешок.

Однако спустя несколько дней мать рассказчицы обнаружила секс-игрушки, после чего устроила скандал. «Она сказала, что не пойдет на мой выпускной, и, если я хочу продолжать вести "такой образ жизни", мне придется через полгода съехать», — добавила девушка. Она отметила, что ее мать в ходе ссоры кричала и швыряла вещи, а также заявила, что из-за этого открытия дочь стала ей противна. Кроме того, родительница запретила дочери говорить с ней и приглашать бойфренда ночевать у них дома.

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Автор публикации подчеркнула, что ее мать никогда не была строгой и она также не является религиозным человеком. Однако периодически у нее случаются вспышки гнева, указала девушка. «Я не знаю, что делать. Я ведь не должна извиняться перед ней, правда? Речь же идет о моей сексуальной жизни», — добавила рассказчица.

«Тебе же 22 года! Ты вправе иметь секс-игрушки», «Похоже, тебе пора съезжать от родителей», «В этой ситуации неправа твоя мама», — обратились к девушке комментаторы. Они также сочли поведение ее матери нелепым.

Ранее пользователь Reddit поделился историей о том, как он узнал об увлечении возлюбленной и решил расстаться с ней. Большинство комментаторов поддержало его.

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      Олег Давыдов
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