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Из жизни
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09:07, 2 июля 2026Из жизни

Женщина упала с высоты 450 метров и осталась в хорошем настроении

В США женщина упала с горы, пролетела 450 метров и осталась в хорошем настроении
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Fred Greaves / Reuters

В США 31-летняя женщина упала с горы Шаста, выжила и даже не потеряла сознание. Об этом сообщает FOX40.

Инцидент произошел, когда альпинистка поднималась по маршруту Avalanche Gulch в группе с двумя другими неопытными туристами. Она сорвалась с высоты около 3,9 тысячи метров и пролетела примерно 450 метров, прежде чем остановиться на склоне. Спасатели получили сигнал о происшествии около полудня и из-за облачности не смогли сразу высадиться с вертолета у пострадавшей, поэтому их высадили на отметке ниже, и оставшийся путь они преодолели пешком.

Пострадавшую стабилизировали на месте, уложили в спасательные носилки и спустили к озеру Хелен. Оттуда ее эвакуировали вертолетом в больницу. По словам медиков, женщина была в сознании и в хорошем настроении, несмотря на падение.

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