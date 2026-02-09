Мужчина в костюме Человека-паука упал с высоты 20 метров

В Малайзии мужчина в костюме Человека-паука упал с обрыва и повредил ногу

Житель Малайзии в костюме супергероя сорвался с крутого склона в Куала-Лумпуре во время неудачного пикника. Об этом сообщает Mothership.

Инцидент произошел 30 января. Мужчина в костюме Человека-паука упал с обрыва высотой около 20 метров в районе холма Букит Диндинг. На место оперативно выехали две команды спасателей и медиков, которым пришлось пробираться около километра по туристическому маршруту и еще 70 метров по пересеченной местности. Пострадавшему оказали помощь, он получил травму ноги в результате падения.

Его вынесли из зарослей на носилках и передали медицинской службе. После оказания первой помощи его доставили в больницу Куала-Лумпура для дальнейшего лечения.

Ранее сообщалось, что американец в костюме супергероя спас жизнь человеку. Кристофер Ли Тейлор забежал в объятый пламенем дом и вынес из него крупного мужчину без сознания.