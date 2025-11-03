Мужчина переоделся супергероем на Хеллоуин и спас из горящего дома преступника

Американец в костюме супергероя спас из горящего дома преступника

Американец в костюме супергероя спас жизнь человеку. Об этом сообщает The Guardian.

Кристофер Ли Тейлор, житель города Гринвилля, штат Огайо, рассказал, что выбрал для вечеринки на Хеллоуин в 2020 году образ Хоумелендера — антигероя из сериала «Пацаны» (The Boys). Он переоделся и отправился на мероприятие с женой и детьми. По пути он заметил пожар в жилом здании на окраине города и бросился на помощь. Тейлор забежал в объятый пламенем дом и обнаружил на втором этаже крупного мужчину без сознания.

Он вынес бесчувственного незнакомца на руках, «как младенца», после чего провел реанимационные мероприятия прямо у обочины. Своим поступком он спас мужчине жизнь. «Люди просто стояли перед домом, как на пикнике, — вспоминает Тейлор. — Когда я услышал хрипы внутри, то понял: нужно действовать, хотя костюм из полиэстера мог расплавиться в любой момент».

Спасенный, оказавшийся преступником, незаконно проникшим в выставленный на продажу чужой дом, пришел в себя и сбежал с места происшествия.

Позже он передал Тейлору через очевидцев благодарность за спасение его жизни. Герой скромно отметил, что помощь людям — его принцип, а костюм лишь добавил происшествию театральности, хотя чувствовал он себя «скорее идиотом, чем супергероем». После тушения пожара семья все же посетила запланированную вечеринку, наблюдая за догоравшим зданием из сада.

