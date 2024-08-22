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12:42, 22 августа 2024Из жизни

Полицейским пришлось спасать застрявшего между домами вора

В Таиланде полицейские спасли вора, который провалился в щель между домами

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

В Таиланде полицейские спасли вора, который забрался в заброшенный банк, а потом провалился в щель между двумя домами. Об этом сообщает The Thaiger.

19 августа в полицию районе Муанг провинции Канчанабури позвонил свидетель, который видел, как некий мужчина проник в здание, где ранее располагался банк. В пустующем здании правоохранители действительно обнаружили следы взлома. Более того, они выяснили, что неизвестный употреблял в здании наркотики.

Вскоре они заметили самого злоумышленника. Он бросился бежать, выбрался на крышу здания и попытался перепрыгнуть на соседнее. Это мужчине не удалось, и он провалился в щель примерно 50 сантиметров шириной между близко стоящими домами и застрял там. Полицейским пришлось срочно вызвать экстренные службы, чтобы спасти вора.

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Преступник провел в проеме между зданиями более часа. Спасатели извлекли его и отправили в больницу, так как он получил повреждения в результате падения. После оказания необходимой помощи мужчину арестовали.

Ранее сообщалось, что в Индии вора поймали благодаря кондиционеру. Преступник забрался в дом, включил кондиционер и уснул в прохладе.

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      Никита Савин
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