Вор пробрался в дом, включил кондиционер и уснул

В Индии вор забрался в дом в жаркий день и заснул под кондиционером

В Индии домушник забрался в дом в штате Уттар-Прадеш, включил кондиционер и заснул. Об этом пишет News9Live.

В воскресенье, 2 июня, соседи доктора Сунила Панди из города Лакхнау заметили, что ворота его дома приоткрыты. Это показалось странным, так как мужчина был в отъезде. Они позвонили Панди и предупредили о случившемся, а он вызвал полицию.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили на полу в гостиной спящего мужчину. Выяснилось, что это вор, который пробрался в дом. День был жарким, мужчина увидел кондиционер, включил его и уснул на полу, подложив под голову подушку. Прежде чем разбудить незваного гостя и арестовать, полицейские сфотографировали его.

Как пояснил начальник полиции, домушник хотел обворовать дом, но перспектива отдохнуть в прохладном помещении оказалась слишком привлекательной. Мужчина арестован, с ним проводятся следственные действия.

В июне 2023 года сообщалось, что в Великобритании семья обнаружила вора-домушника, который проник в их жилище, напился спиртного и уснул на диване. За день до этого преступника уже прогоняли от дома соседи.

