Домушник напился в обворованном доме и уснул на диване

Daily Star: в Великобритании вор проник в дом, напился и уснул на диване

Семья из британского города Сандерленд, графство Тайн-энд-Уир, обнаружила вора-домушника, который проник в их жилище, полакомился едой, напился спиртного и уснул на диване. Об этом сообщает Daily Star.

Супруги и их шестилетний ребенок уехали из города на три дня. Как позже рассказал сосед, через два дня после их отъезда он заметил мужчину, сидевшего на заборе дома британцев. Он погнался за неизвестным, но тот успел сбежать. Вернувшись, семейство обнаружило у себя дома неизвестного мужчину, которым, как выяснилось впоследствии, оказался некий Кристофер Уэст. Он спал, устроившись на диване.

Владелец дома разбудил Уэста и выволок на улицу. Преступник находился в обворованном доме в состоянии алкогольного опьянения. При аресте полиция нашла у него два складных ножа и плоскогубцы. В суде Уэст признал вину в краже со взломом и был приговорен к 20 месяцам условного заключения с девятимесячным курсом лечения от алкоголизма.

Ранее сообщалось, что грабитель в городе Чикаго, штат Иллинойс, США, решил доесть на месте преступления отобранную у потерпевшего жареную курицу и попался полиции. Ему предъявили обвинения в вооруженном ограблении, незаконном завладении автомобилем и незаконном владении банковской картой.