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19:27, 3 июля 2026ПутешествияПартнерский материал

22-летняя туристка упала со стула в баре Чехии и сломала спину

The Sun: 22-летняя туристка из Великобритании упала со стула в баре Праги и сломала спину
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: David W Cerny / Reuters

22-летняя туристка из Великобритании упала со стула в баре в Чехии и сломала спину. Об этом пишет издание The Sun.

Уточняется, что Хлоя Баркер прилетела в Прагу на выходные с друзьями. В первую ночь они решили отдохнуть в баре в историческом центре. Там 22-летнюю британку столкнули со стула. Она приземлилась на спину и моментально почувствовала сильную боль.

Из заведения девушку забрали в больницу, где диагностировали перелом нижней части позвоночника и провели срочную операцию — вставили металлические винты и стержни. Ее ждет еще одна манипуляция.

Ранее турист упал в ущелье во время похода в Австралии, ударился о выступы и сломал позвоночник. На помощь ему пришли четверо путешественников, которые стали свидетелями инцидента.

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