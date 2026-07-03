22-летняя туристка упала со стула в баре Чехии и сломала спину

22-летняя туристка из Великобритании упала со стула в баре в Чехии и сломала спину. Об этом пишет издание The Sun.
Уточняется, что Хлоя Баркер прилетела в Прагу на выходные с друзьями. В первую ночь они решили отдохнуть в баре в историческом центре. Там 22-летнюю британку столкнули со стула. Она приземлилась на спину и моментально почувствовала сильную боль.
Из заведения девушку забрали в больницу, где диагностировали перелом нижней части позвоночника и провели срочную операцию — вставили металлические винты и стержни. Ее ждет еще одна манипуляция.
Ранее турист упал в ущелье во время похода в Австралии, ударился о выступы и сломал позвоночник. На помощь ему пришли четверо путешественников, которые стали свидетелями инцидента.