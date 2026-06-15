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17:42, 15 июня 2026Путешествия

Турист сломал позвоночник во время похода и чудом выжил

Турист упал в ущелье во время похода в Австралии, ударился о выступы и сломал позвоночник
Елизавета Гринберг (редактор)

Кадр: Daily Mail

Турист из США сломал позвоночник во время похода и чудом выжил в Австралии. Об этом пишет газета Daily Mail.

Инцидент произошел еще в июле 2025 года, однако подробности инцидента стали известны спустя год. Пострадавший, офицер штата Алабама Антонио Фаннинг рассказал о произошедшем в интервью телеканалу 7News.

Он пояснил, что отправился в поход в ущелье Жоффре на западе Австралии в составе группы и упал с высоты восьми метров. Во время падения он ударился о выступы несколько раз, приземлился лицом вниз и тут же потерял сознание в воде.

На помощь ему пришли четверо путешественников, которые стали свидетелями инцидента. Они вытащили туриста и оказали ему первую помощь. Все процедуры заняли пять часов. Выяснилось, что пострадавший получил перелом позвоночника и кисти.

Ранее туристка упала с балкона отеля в Таиланде. Она сломала позвоночник в 24 местах.

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