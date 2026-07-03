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09:22, 3 июля 2026Путешествия

Аэропорты Москвы вернулись к работе

Росавиация: Внуково, Домодедово и Жуковский вернулись к работе 3 июля
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Аэропорты МосквыВнуково, Домодедово и Жуковский — вернулись к работе утром в пятницу, 3 июля. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Росавиации.

Уточняется, что авиагавани отправляют и принимают рейсы с 07:39 по московскому времени. Кроме того, сняты ограничения в аэропортах Калуги, Череповца и Ярославля.

Ранее пассажира рейса из Дубая задержали в российском аэропорту с запчастью для самолета. В его багаже лежал металлический предмет прямоугольной формы с экраном и тремя округлыми кнопками, имеющий следы износа.

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