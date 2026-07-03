Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:54, 3 июля 2026Экономика

Американо-иранское перемирие изменило ситуацию на мировом рынке еды

ФАО: Индекс мировых цен на продовольствие в июне снизился на 0,3 %
Кирилл Луцюк

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Прекращение боевых действий между США и Ираном обернулось слабым снижением мировых цен на продовольствие. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на отчет Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Соответствующий индекс опустился в июне на 0,3 процента. Причиной динамики стали уменьшившиеся опасения по поводу дальнейших сбоев в цепочках поставок. В основном цены снизились за счет зерновых и сахара. По прогнозам ФАО, мировое производство зерна в 2026 году достигнет почти трех миллиардов тонн. Это на 1,9 процента ниже исторического максимума, установленного в 2025 году.

Отмечается, что индекс ФАО остается на 1,7 процента выше, чем год назад. Однако теперь он на 19 процентов ниже того рекордного уровня, который был зафиксирован в марте 2022 года.

Материалы по теме:
Потребительская корзина: что это такое и почему отказались от ее расчета в России
Потребительская корзина:что это такое и почему отказались от ее расчета в России
4 апреля 2025
Мировые цены на говядину достигли максимума за 65 лет. Станет ли мясо роскошью для россиян?
Мировые цены на говядину достигли максимума за 65 лет.Станет ли мясо роскошью для россиян?
17 октября 2025

Впрочем, как уточнило агентство, мировому рынку продовольствия теперь угрожают природные факторы. Развивающееся явление Эль-Ниньо — циклический погодный феномен, способный вызывать наводнения в одном регионе и засуху в другом, — угрожает еще больше дестабилизировать глобальную продовольственную безопасность, нанося ущерб урожаю в ключевых регионах-производителях.

В апреле директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявляла, что блокировка Ормузского пролива может привести к удорожанию различных видов продуктов питания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности о причине задержания бывшего главы Росавиации

    Парламент Армении ограничил право на голосование у части граждан

    Двое мужчин задержаны по делу о взрыве в Монако

    Женщина годами жила с 38 паразитами в мозге и не знала об этом

    Россиянам назвали способ выгодно вложить 100 тысяч рублей

    Сергей Лазарев кардинально сменил имидж

    Стало известно о серьезной болезни Пригожина перед мятежом

    Второй за сутки отель с россиянами загорелся в Турции и попал на видео

    В Госдуме назвали условие применения Северной Кореей ядерного оружия

    Сборная Англии отложит поездку в Мексику на матч ЧМ-2026 из-за местных фанатов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok