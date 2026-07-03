Американо-иранское перемирие изменило ситуацию на мировом рынке еды

ФАО: Индекс мировых цен на продовольствие в июне снизился на 0,3 %

Прекращение боевых действий между США и Ираном обернулось слабым снижением мировых цен на продовольствие. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на отчет Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Соответствующий индекс опустился в июне на 0,3 процента. Причиной динамики стали уменьшившиеся опасения по поводу дальнейших сбоев в цепочках поставок. В основном цены снизились за счет зерновых и сахара. По прогнозам ФАО, мировое производство зерна в 2026 году достигнет почти трех миллиардов тонн. Это на 1,9 процента ниже исторического максимума, установленного в 2025 году.

Отмечается, что индекс ФАО остается на 1,7 процента выше, чем год назад. Однако теперь он на 19 процентов ниже того рекордного уровня, который был зафиксирован в марте 2022 года.

Впрочем, как уточнило агентство, мировому рынку продовольствия теперь угрожают природные факторы. Развивающееся явление Эль-Ниньо — циклический погодный феномен, способный вызывать наводнения в одном регионе и засуху в другом, — угрожает еще больше дестабилизировать глобальную продовольственную безопасность, нанося ущерб урожаю в ключевых регионах-производителях.

В апреле директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявляла, что блокировка Ормузского пролива может привести к удорожанию различных видов продуктов питания.