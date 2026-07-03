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12:20, 3 июля 2026Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал неочевидное отличие России от Европы

Лебедев заявил, что Россия отличается от Европы наличием кондиционеров в домах
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал неочевидное отличие России от Европы. О нем блогер рассказал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

По словам Лебедева, это отличие заключается в том, что в России намного чаще устанавливают кондиционеры. «[В России], как только возникает жара, люди сразу себе покупают кондиционеры, и вообще с начала 1990-х в каждом доме есть кондиционер. (...) А в Европе это устроено немножко не так», — заявил блогер.

Он объяснил, что европейцы не устанавливают кондиционеры в домах и квартирах по нескольким причинам. Во-первых, повесить их можно далеко не на каждый фасад дома. Во-вторых, во многих странах Евросоюза дорогое электричество. Кроме того, в Европе активно действуют экоактивисты, которые выступают против кондиционеров и утверждают, что они пагубно влияют на климат.

Ранее Лебедев раскрыл факт о США, который ему нравится. Дизайнер похвалил страну за то, что там принято открыто говорить о различных спецоперациях и тайнах.

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