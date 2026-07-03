Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:00, 3 июля 2026Путешествия

Блогерша описала Турцию словами «Стамбул мне напомнил Россию»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Живущая в Венгрии россиянка Анастасия побывала с мужем-венгром в Турции и описала свои впечатления от поездки словами «Стамбул мне напомнил Россию». Мнением она поделилась в личном блоге «Венгр и я» на платформе «Дзен».

Переехавшая из России в Европу девушка впервые побывала в Турции и осталась довольна поездкой. «Рынки меня окунули в атмосферу моего детства. Продавцы бегают за тобой, что-то предлагают и даже говорят по-русски», — отметила Анастасия.

Материалы по теме:
Как россиянка переехала в Турцию: особенности жизни в Стамбуле, свидания с турками и что нужно знать иностранцу
Как россиянка переехала в Турцию:особенности жизни в Стамбуле, свидания с турками и что нужно знать иностранцу
22 сентября 2022
«Я устала от холода и серости» История семьи из России, которая не захотела жить как все и перебралась в Мексику
«Я устала от холода и серости»История семьи из России, которая не захотела жить как все и перебралась в Мексику
12 сентября 2022

Турецкая проездная карта оказалась очень похожей на московскую «Тройку» — ее также покупают и пополняют в автоматах. Порадовал туристку и сервис в местных ресторанах. «Каково было мое удивление, когда я увидела, что в некоторых ресторанах и магазинах можно оплатить "SberPay". Честно? Очень приятно! В такое-то время», — призналась эмигрантка.

Также гражданка России заметила в Турции такую же проблему, которую встречала и на родине — большое количество бездомных собак. «В Турции огромное количество кошек. Они просто везде: в магазинах, салонах красоты, на улице и даже в ресторанах. Собак, конечно, намного меньше, но они не чипированы», — добавила блогерша.

Ранее Анастасия описала свой опыт переезда словами «миф о прекрасной Европе разбился вдребезги». Блогерша призналась, что во время переезда верила, что в каждом европейском поезде работает Wi-Fi, а проблем со связью нет ни в одном населенном пункте. Оказалось, что это не так.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В центре российского города на мине подорвалась машина с чиновниками

    Дочь Шварценеггера показала фигуру после третьих родов

    Украина захотела обмениваться с Японией информацией о России

    Полицейские обнаружили сбившего катером российского школьника

    Стало известно о состоянии одного из чиновников после подрыва машины в российском городе

    Россиянам посоветовали не пить напитки со льдом за границей

    Раскрыта дальность российского «Многоточия»

    Меладзе тайно сменил гражданство

    СК уточнил данные о безвестно пропавших девочках в российском регионе

    Возлюбленная Диброва раскрыла его состояние после падения с лестницы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok