Блогерша описала Турцию словами «Стамбул мне напомнил Россию»

Живущая в Венгрии россиянка Анастасия побывала с мужем-венгром в Турции и описала свои впечатления от поездки словами «Стамбул мне напомнил Россию». Мнением она поделилась в личном блоге «Венгр и я» на платформе «Дзен».

Переехавшая из России в Европу девушка впервые побывала в Турции и осталась довольна поездкой. «Рынки меня окунули в атмосферу моего детства. Продавцы бегают за тобой, что-то предлагают и даже говорят по-русски», — отметила Анастасия.

Турецкая проездная карта оказалась очень похожей на московскую «Тройку» — ее также покупают и пополняют в автоматах. Порадовал туристку и сервис в местных ресторанах. «Каково было мое удивление, когда я увидела, что в некоторых ресторанах и магазинах можно оплатить "SberPay". Честно? Очень приятно! В такое-то время», — призналась эмигрантка.

Также гражданка России заметила в Турции такую же проблему, которую встречала и на родине — большое количество бездомных собак. «В Турции огромное количество кошек. Они просто везде: в магазинах, салонах красоты, на улице и даже в ресторанах. Собак, конечно, намного меньше, но они не чипированы», — добавила блогерша.

Ранее Анастасия описала свой опыт переезда словами «миф о прекрасной Европе разбился вдребезги». Блогерша призналась, что во время переезда верила, что в каждом европейском поезде работает Wi-Fi, а проблем со связью нет ни в одном населенном пункте. Оказалось, что это не так.