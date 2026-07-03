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15:11, 3 июля 2026Экономика

В России заметили признак возвращения к колхозам

Инвестбанкир Коган назвал каршеринг для сельхозтехники началом возвращения к колхозам
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Скорый запуск пилотной платформы для совместного использования тракторов и комбайнов, организовать которую взялся Росагролизинг, станет хорошей, однако напоминающей о советском прошлом инициативой. Таким мнением с подписчиками своего Telegram-канала поделился инвестиционный банкир Евгений Коган.

«В России может появиться аналог каршеринга для сельхозтехники. В принципе, всем хорошо — и фермерам, и лизингодателям. А там и до возвращения к колхозам недалеко», — написал он.

Между тем в комментарии BFM акционер группы компаний «Мегамикс» и агрохолдинга «Чува» Арсений Власов отметил, что такая инициатива стала возможна не от хорошей жизни, поскольку аграрии ищут любые способы сэкономить. По его словам, у кого-то уборочная кампания может завершиться быстрее, поэтому сдача в аренду высвободившейся техники стала бы приятным дополнением к доходам.

В свою очередь, глава крестьянско-фермерского хозяйства «Былинкино» в Луховицах Елена Головащенко предположила, что формат мог бы стать полезным для небольших хозяйств, но главные вопросы — это стоимость услуги и состояние техники, которой будет предложено воспользоваться.

Ранее партнер по развитию бизнеса Neo Альбина Корягина указала, что по состоянию на 1 июля в России обмолотили 1,3-1,5 миллиона гектаров зерновых и зернобобовых культур, что в три раза меньше, чем годом ранее. По ее мнению, одной из причин задержки сроков становятся трудности с горючим. В то же время другие эксперты ссылаются на погодный фактор, в том числе позднее начало посевной и уборочной кампаний.

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