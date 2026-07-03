Уборку урожая в России задержали

«Ъ»: Уборочная кампания на юге России задержалась на одну-две недели из-за погоды

По состоянию на 1 июля в России было обмолочено 1,3-1,5 миллиона гектаров зерновых и зернобобовых культур, что в три раза меньше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на информацию партнера по развитию бизнеса Neo Альбины Корягиной пишет «Коммерсантъ».

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько объяснил, что уборочная кампания в регионе стартовала с опозданием на одну-две недели. Причиной такой задержки стала погода — сначала было прохладно, а потом начались дожди.

Корягина подтвердила, что погодный фактор оказал влияние, но заметила, что на него накладываются трудности с топливом. По ее мнению, нехватка горючего может сдвигать сроки уборки, ведь в среднем компании из-за этой проблемы теряют 2-4 процента суточного объема.

В Минсельхозе напомнили, что в некоторых регионах из-за погоды позднее прошли посевные работы, что влияет и на сроки уборочной кампании. Чиновники надеются, что темпы работ будут нарастать.

Тем не менее Рылько указал, что низкая скорость уборки вызывает опасения из-за увеличения накапливающегося объема урожая. В результате аграриям придется работать интенсивнее обычного, и неизвестно, насколько они в состоянии будут поддержать такой темп.

По словам Корягиной, у некоторых сельхозпроизводителей нет возможности получить горючее в необходимые сроки. Тормозятся поставки по ранее согласованным заявкам, а у перекупщиков достаточного объема нет. Особенно тревожная ситуация складывается в регионах, которые находятся далеко от нефтеперерабатывающих заводов.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов считает, что дизельного топлива в стране точно хватит до конца 2026 года, но растущие расходы на него сами по себе бьют по аграриям. Перевозка зерна с полей до зернохранилищ и портов затруднена, своего грузового транспорта у производителей нет, а найти его у подрядчиков непросто. По оценке Neo, в среднем тарифы на перевозку зерна автомобильным транспортом выросли на 20-30 процентов.

Эксперты ожидают дальнейшее снижение рентабельности аграрного бизнеса из-за совокупности проблем. По мнению Сизова, прямым следствием падения доходов станет общая архаизация сельского хозяйства и сокращение посевных площадей под пшеницу.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что регионы на фоне текущих сложностей должны повышать эффективность использования топливных ресурсов, а также применять взвешенный подход к их распределению с учетом потребностей в ключевых отраслях.