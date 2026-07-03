Депутат Рады пришел в суд и достал из сумки кусок сала

Депутат Рады Тищенко принес кусок сала на заседание суда

Подозреваемый в «крышевании» мошеннических колл-центров депутат Верховной Рады Николай Тищенко принес кусок сала в зал заседания суда. Об этом пишет Telegram-канал УНИАН.

«Тищенко перепутал заседание ВАКС с сельскохозяйственной выставкой и решил всем показать кусок сала. Еще и с Владимирского рынка», — указано в сообщении.

Как отмечает издание «Страна.ua», после заседания неизвестный забросал депутата помидорами, а тот попытался напасть на парня, но не смог догнать.

Ранее бывший народный депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров раскрыл причину теракта в Монако, жертвой которого мог стать украинский олигарх Вадим Ермолаев. По его словам, происходят скандалы, связанные с ОПГ "Химпром", в том числе касательно обвинений в адрес нардепа Николая Тищенко.