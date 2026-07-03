Дом в российском городе утонул в фекалиях

В Калининграде жилой дом утонул в фекалиях

Жилой дом в Калининграде на улице Буткова пятый месяц тонет в фекалиях. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

По словам жильцов, в марте 2026 года в одном подъезде прорвало трубу. Тогда жидкость из канализации залила подвал. В конце июня лопнули трубы еще в двух подъездах. Сотрудники аварийной службы предложили обратиться в управляющую компанию. Там, в свою очередь, не стали поднимать трубку.

По данным Минконтроля, прорывов в доме нет. Однако, по словам жителей дома, неприятный запах можно почувствовать даже на улицах.

Ранее жители одного из жилых комплексов Казани пожаловались, что из кранов в квартирах на протяжении трех месяцев регулярно льется рыжая вода с запахом фекалий и неприятным привкусом. Роспотребнадзор выявил превышение по содержанию железа и по мутности.