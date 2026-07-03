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13:31, 3 июля 2026Мир

Двое мужчин задержаны по делу о взрыве в Монако

BFMTV: Двое мужчин задержаны по делу о взрыве в Монако
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexandre Dimou / Reuters

Двое мужчин задержаны по делу о взрыве в Монако. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на генпрокуратуру княжества.

«В среду в Монако были арестованы и взяты под стражу двое мужчин», — заявили в ведомстве.

В генпрокуратуре княжества уточнили, что расследование не выявило никаких доказательств их «активного участия». Впоследствии они были освобождены из-под стражи.

Однако отмечается, что разыскиваемая гражданка Украины «действовала не в одиночку».

«Относительная сложность взрывного устройства и способ его применения, по всей видимости, указывают на то, что человек, установивший взрывное устройство, действовал не в одиночку», — добавили в генпрокуратуре.

Ранее из базы данных Международной организации уголовной полиции (Интерпола) стало известно, что во взрыве и покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако подозревается гражданка Украины Анастасия Березовская. Известно, что ей 39 лет, а ее отличительной чертой является татуировка на правой руке.

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